«Живет в отвратительных условиях»: почему мать Мити Фомина отказывается от переезда

Мать певца Мити Фомина рассказала, почему не переезжает из Новосибирска в Москву. Ранее артист признавался, что родительница живет в отвратительных условиях.

В интервью на канале FAMETIME TV, Фомин заявил, что Тамара Павловна категорически отказывается переезжать в Москву.

«Мне кажется, что она живет в отвратительных условиях, а ей нравится. Я сдаю квартиру, которую купил и отремонтировал для нее. Мама находит тысячи причин для того, чтобы не переезжать», – пожаловался звезда.

Корреспонденты Kp.ru связались с женщиной, чтобы узнать подробности ее жизни. Она объяснила, почему не хочет переезжать из высотки на улице Кропоткина, где живет уже много лет.

Тамара Павловна родилась и выросла в Томске, где окончила школу и университет, а затем переехала в Новосибирск. В тот момент ее дочери было всего три месяца, и вскоре появился на свет Митя.

Новосибирск стал для семьи Фоминых особенно значимым городом, наполненным воспоминаниями.

«Я очень люблю Сибирь. Нравится климат, спокойный ритм жизни. Мое жилье всего в 5 минутах от метро, что делает мои перемещения очень удобными. Когда мне нужно посетить Москву, я просто летаю в гости к Мите. Скоро у него концерт, и я уже готовлюсь посетить его», – поделилась женщина.

Известно, что кроме квартиры, где живет мама певца, у звездной семьи была еще недвижимость. В 2014 году Митя Фомин приезжал в Новосибирск для продажи трех земельных участков, принадлежавших его отцу. Первым удалось продать дачу в садовом товариществе за 750 тысяч рублей — дом с баней в черте города, недалеко от Мочищенского шоссе.

Оставшиеся 17 соток в Болотнинском районе Митя Фомин решил подарить реабилитационному центру. Певец признался, что редко бывал там. В настоящее время у певца есть своя дача, куда он приезжает для отдыха и занятий спортом.

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