Живет на отложенное для похорон: звезда фильма «Финист — Ясный сокол» Воскресенский сводит концы с концами

Звезда фильма «Финист — Ясный сокол» Вячеслав Воскресенский оказался в непростой жизненной ситуации. Актер, пенсия которого составляет 25 тысяч рублей, стал жертвой ограбления и теперь вынужден жить на средства, которые отложил на собственные похороны.

Воскресенский рассказал о непростой ситуации в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Помимо четырех инфарктов, трех инсультов и рака гортани, актер оказался на грани жизни и смерти во время разбойного нападения.

Грабители ворвались в дом Воскресенского и его супруги, после чего стали избивать их. Семейной паре пришлось отдать злоумышленникам все деньги. Позже их задержали, но средства вернуть не удалось.

«На эти деньги должны были гулять, вспоминая меня. А теперь мы на них едим. Последние два года денег не хватает. Пенсия маленькая у меня — 25 тысяч, у жены чуть побольше», — рассказал актер.

