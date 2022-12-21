«Живет маленьким мирком»: известная певица прошлась по сбежавшей из России Пугачевой

Алла Пугачева уже долгое время живет в Израиле. Несмотря на это, Примадонна отечественной эстрады нередко напоминает о себе гневными высказываниями в адрес россиян. Вот почему персона Аллы Борисовны по-прежнему обсуждается в нашем шоу-бизнесе. В эфире передачи «Судьба человека» Маша Распутина вызвалась прокомментировать скандальное поведение артистки.

Распутина заявила, что из России уехали лишь те, кто не считает ее своей родиной. Также певица попыталась найти причину поступкам Пугачевой. По ее мнению, Алла Борисовна испытала страх за себя и семью, поэтому в спешке покинула РФ. «Она не поняла. Когда живешь маленьким мирком, на большой мир не обращаешь внимание», — резюмировала Маша.

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