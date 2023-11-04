Жители деревни Грязь рассказали, намерены ли они забрасывать Аллу Пугачеву яйцами

Певица Аллу Пугачева вернулась в Россию из-за рубежа. Она приехала в свой замок в деревне Грязь. Журналисты aif.ru поинтересовались у соседей исполнительницы, как они отреагировали на появление Примадонны и готовы ли они забросать знаменитость яйцами.

В беседе с корреспондентами они не скупились на хорошие слова в адрес Пугачевой и ее супруга, несмотря на то, что те достаточно жестко высказывались о соотечественниках. По словам людей, знаменитость ни чем их не обидела. Все оказались рады возвращению Примадонны и забрасывать ее яйцами, чем интересовались журналисты, никто не собирается.

«Ерунду пишут, что она чем-то нас обидела. Она прекрасная женщина, с нашими детьми гуляла. Очень рада ее возвращению», — рассказала одна из местны жительниц.

К Максим Галкину (признан иноагентом на территории РФ), мужу Пугачевой, в деревне Грязь точно такое же отношение. Никто из местных жителей не собирается забрасывать комика яйцами.

Ранее стало известно, зачем Примадонна вернулась в Россию. Певице необходимо решить вопросы с замком в деревне Грязь, а также посетить врачей.

*признан иноагентом на территории РФ