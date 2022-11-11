Житель Севастополя три раза поджигал дом разлюбил его женщины
Пламя неразделенной любви 50-летнего жителя города обернулась тремя мини-пожарами, которые, к счастью, удалось вовремя потушить.
В том числе, при помощи Росгвардии.
Первый поджог стены деревянного дома, за которой от настойчивого ухажера скрывалась женатая 40-летняя дама, произошел в начале октября.
Второй – месяц спустя.
Примечательно, что в обоих случаях семья сама тушила огонь и не звонила ни в пожарную охрану, ни в полицию.
Возможно, опасаясь худшего: влюбленный поджигатель уже имел судимости за разбой, мошенничество и содержание притона.
На третий раз терпенье жильцов иссякло, и они обратились за помощью в городское УМВД.
Вскоре сотрудники уголовного розыска совместно с СОБР Росгвардии задержали подозреваемого.
Если факт троекратного поджога будет доказан, муж и жена смогут спать спокойно как минимум пять ближайших лет.