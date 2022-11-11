Житель Севастополя три раза поджигал дом разлюбил его женщины

Пламя неразделенной любви 50-летнего жителя города обернулась тремя мини-пожарами, которые, к счастью, удалось вовремя потушить.

В том числе, при помощи Росгвардии.

Первый поджог стены деревянного дома, за которой от настойчивого ухажера скрывалась женатая 40-летняя дама, произошел в начале октября.

Второй – месяц спустя.

Примечательно, что в обоих случаях семья сама тушила огонь и не звонила ни в пожарную охрану, ни в полицию.

Возможно, опасаясь худшего: влюбленный поджигатель уже имел судимости за разбой, мошенничество и содержание притона.

На третий раз терпенье жильцов иссякло, и они обратились за помощью в городское УМВД.

Вскоре сотрудники уголовного розыска совместно с СОБР Росгвардии задержали подозреваемого.

Если факт троекратного поджога будет доказан, муж и жена смогут спать спокойно как минимум пять ближайших лет.