Житель Барнаула оказался автором альбома британского музыканта Кена Хенсли

Житель Барнаула, предприниматель Владимир Емелин оказался причастен к написанию посмертного альбома легендарного музыканта Кена Хенсли. Россиянин стал автором песен сборника My Book of Answers.

«В 2018 году мы встретились случайно в аэропорту в Испании. Кен летел в Новокузнецк, а мы с другом в Сочи. Мой товарищ узнал его у регистрационной стойки, подошли, попросили автограф, разговорились. Кен оказался человеком-душой, простым, обаятельным», - рассказал Емелин в интервью Kp.ru.

Он отметил, что уже в самолете они с другом передали через стюардессу записку, в которой попросили музыканта сыграть на частной вечеринке в Испании. К удивлению россиян, легендарный артист согласился.

В ходе второй встречи Емелин показал Хенсли свои стихи и предложил сделать из них песни. Музыкант изучил и адаптировал переводы текстов, дополнил их своими идеями.

В My Book of Answers, по словам Емелина, - тексты, которые соприкасаются с жизнью его кумира. При этом в название альбома вынесена строчка из стиха Емелина, посвященного дням, которые он сам провел в больнице после травмы позвоночника.

«Когда мы работали над совместным альбомом, был удивительный случай. У меня товарищ умирал от онкологии, у Кена брат. Я высылаю свой текст, а Кен в это время написал такое же подобное четверостишие! Совпало! В итоге получилось совместное творчество», - поделился воспоминаниями бизнесмен.

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