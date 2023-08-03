Жила на опушке леса в окружении старых деревьев: Мирошниченко в последние годы бежала из квартиры

Актриса Ирина Мирошниченко в последнее время большую часть времени проводила на даче. Об этом рассказали соседи умершей 3 августа артистки.

Несмотря на то, что у Мирошниченко была квартира на 1-й Тверской-Ямской улице, она предпочитала загородный дом в Опалихе. Актриса отправлялась туда, как только случался перерыв в работе, пишет сайт mk.ru.

Ее дача расположена на опушке леса, среди старых деревьев. Интерьером дома занималась подруга-дизайнер, а потом и сама Мирошниченко стала прорабатывать детали. Она приобрела плетеную мебель, а предметы интерьера в основном выбирала желтого цвета – его Мирошниченко обожала.

Мирошниченко любила варенье из яблок – им она нередко угощала соседей. Жильцы вспоминают добрые поступки Мирошниченко после смерти.

Напомним, она ушла из жизни 3 августа, будучи в больнице, куда была госпитализирована в конце июля. Говорилось, что актриса болела гриппом. Однако ее коллега Лариса Лужина не верит в эту версию.