«Кошки писали в ванную, с утра я сонный вставал в эту лужу»: режиссер Молочников пожаловался на жизнь в эмиграции

Режиссер Александр Молочников рассказал об ужасных условиях, в которых жил в первое время после эмиграции. По его словам, из-за нехватки денег ему приходилось ютиться в квартире знакомых, площадь которой была не больше стола. Видео интервью публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Молочников отметил, что столкнулся с финансовыми проблемами, когда уехал из России. Он даже не знал, как платить за жилье, так как при нем были 10 тысяч долларов, а их было недостаточно.

«Для кого-то это и много, но на самом деле это ничто», - поделился режиссер.

По признанию Александра, ему повезло, что у него были знакомые в США, которые хотя бы приглашали его на ужины. Благодаря этому кинематографист был неголодный. Также с помощью приятелей он нашел небольшое, но жилье.

«Я жил в какой-то квартире знакомых размером со стол. Там бабушка заболела ковидом в какой-то момент. Они все уехали, а мне было некуда. Кошки писали в ванную, с утра я сонный вставал в эту лужу, снизу орали бомжи», - поделился Молочников.

