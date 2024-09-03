«Женская конкуренция»: 32-летняя актриса Дарья Мельникова раскрыла пол третьего ребенка

32-летняя актриса Дарья Мельникова, которая в июне снова стала мамой, раскрыла пол третьего ребенка. В личном блоге звезда сериала «Папины дочки» намекнула, что у нее и мужа, актера Романа Набатова, родилась дочь.

Артистка поделилась в соцсети снимком с ребенком и добавила к нему неоднозначную подпись.

«Ох уж эта женская конкуренция», — написала Дарья Мельникова.

Многие решили, что таким образом актриса намекнула на пол малыша. Примечательно, что пользователи Сети уже догадывались о том, что у Дарьи Мельниковой родилась дочь, поскольку артистка публиковала фото ребенка в одежде розового цвета.

Напомним, в июне этого года знаменитость рассекретила сразу две большие новости: так, она сообщила, что вышла замуж за коллегу Романа Набатова и стала мамой в третий раз. Также у Дарьи Мельниковой есть двое детей от первого брака с актером Артуром Смольяниновым* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — 8-летний Артур и 5-летний Марк. Артисты поженились в 2013 году и развелись через восемь лет.

Ранее сообщалось о том, что Дарья Мельникова рассказала, как восстанавливает силы, совмещая материнство и работу.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга