«Женщина, вы кто?»: фанаты раскритиковали новые кадры Валентины Рубцовой

45-летняя актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», на днях выложила в своем личном блоге кадры, шокировавшие публику.

Об этом пишет kp.ru.

Звезда часто выкладывает фотографии без фотошопа. На последнем снимке актриса с красиво уложенными волосами позирует абсолютно без макияжа. Хейтеры сразу же стали критиковать Рубцову, отмечая ее возрастные изменения.

«Пора переименовать сериал в СашаТатьяновна», «Женщина, вы кто?» — пишут в Сети.

Сама артистка на комментарии не ответила.

Напомним, актриса уже 14 лет в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном, с которым у нее разница в возрасте 10 лет. У Рубцовой также есть 11-летняя дочь Софья. Артистка живет на два города — Москва и Сочи.

Кстати, в начале своей карьеры Валентина Рубцова принимала участие в мюзиклах «12 стульев» и «Кошки». Актриса также кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Ранее мы писали, что еще одна актриса «Универа» Елена Бирюкова напугала фанатов своим постаревшим видом.