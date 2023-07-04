«Женщина, вы кто?»: фанаты раскритиковали новые кадры Валентины Рубцовой
Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова удивила фанатов фотографиями без макияжа.
45-летняя актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», на днях выложила в своем личном блоге кадры, шокировавшие публику.
Об этом пишет kp.ru.
Звезда часто выкладывает фотографии без фотошопа. На последнем снимке актриса с красиво уложенными волосами позирует абсолютно без макияжа. Хейтеры сразу же стали критиковать Рубцову, отмечая ее возрастные изменения.
«Пора переименовать сериал в СашаТатьяновна», «Женщина, вы кто?» — пишут в Сети.
Сама артистка на комментарии не ответила.
Напомним, актриса уже 14 лет в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном, с которым у нее разница в возрасте 10 лет. У Рубцовой также есть 11-летняя дочь Софья. Артистка живет на два города — Москва и Сочи.
Кстати, в начале своей карьеры Валентина Рубцова принимала участие в мюзиклах «12 стульев» и «Кошки». Актриса также кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.
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