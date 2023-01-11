«Женился по-дурости»: Виктор Салтыков признался, что кодировался ради жены

Обладатель одного из самых необычных голосов российской эстрады Виктор Салтыков дал большое интервью YouTube-каналу PRO-жизнь.

За полтора часа беседы автор шлягера «Кони в яблоках» рассказал массу интересных фактов о себе, своем отношении к женщинам и «тяготах счастливого брака».

Женщин вокруг было много, так что женился по-дурости, - пошутил Салтыков, - у нас прекрасные отношения. Даже ее родители, которые по началу не одобрили нашу любовь, в итоге за нас рады.

Когда же тема коснулась алкоголя, Салтыков заметно напрягся:

«Кто-то может сказать, что у меня были с этим проблемы, однако сам я знаю, что никогда в патологический алкоголизм не скатывался. Факт того, что я кодировался - есть. Но сделал я это только ради того, чтоб сохранить отношения с женой! Вот на что я готов ради женщины», - вновь улыбнулся певец.