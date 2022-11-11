Жена звезды «Особенностей национальной охоты» Виктора Бычкова прикована к инвалидному креслу

Актер Виктор Бычков раскрыл всю правду о состоянии здоровья жены после перенесенного инсульта. Артист пришел на программу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым и рассказал, что его супруга практически не встает с инвалидного кресла.

Нынешняя жена стала третьей по счету для Бычкова. Расписавшись 15 лет назад, супруги были очень счастливы друг с другом, пока в 2019 году не произошла трагедия. Полина Белинская пережила инсульт, после которого ей пришлось пройти через трепанацию черепа.

Актер рассказал, что его жена до сих пор продолжает реабилитацию, потому что до полного восстановления еще далеко. По словам Бычкова, у его супруги практически не двигаются конечности, поэтому она вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Справиться с недугом помогают регулярные походы в бассейн.

«У нее отказала левая руки и нога, а они не влияют на мозг. Все говорят: “Слава Богу”. Ведь если не работают правая руки и нога, то человек только улыбается», — рассказал Бычков, добавив, что здоровая половина тела Полины работает хорошо.

На программе «Судьба человека» Виктор не стал скрывать, что за последнее время в буквальном смысле прошел через ад. У Полины Белинской было кровоизлияние в мозг 80 миллилитров, а для летального исхода достаточно и 40. Выжить супруге Бычкова удалось чудом. Ей помог очень талантливый нейрохирург, благодаря которому Полина Белинская сейчас постепенно восстанавливается.

Также артист добавил, что иногда его жена не может справиться со стрессом, поэтому случаются срывы. Из-за ощущения слабости и беспомощности Белинская иногда произносит такие вещи, от которых Виктора Бычкова «передергивает».

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