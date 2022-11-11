Жена шеф-повара Ивлева показала пугающие кадры после операции на талии

«Сбылась мечта человека. Я сделала узкую талию! В корсете нужно ходить три месяца. Это до января. И уже тогда на наших любименьких Мальдивах я буду звездить своей новой талией. Еще я убрала диастаз. Очень крутые ощущения теперь, ощущаю, что все собрано и плотно. Теперь я от вас ничего не скрываю. Можно не прятаться и не снимать только лицо. Показываю все, как есть», – поделилась брюнетка в личном микроблоге.

Валерии сделали операцию по методу Кудзаева, она позволяет уменьшить объем талии на 6-10 сантиметров. Для этого надсекают и надламывают нижние пары ребер через надрезы на спине. Об этом пишут на сайтах медицинских центров.

Пользователи Сети не понимают, зачем молодая девушка в очередной раз легла под нож хирурга. Многие просят Валерию остановиться, пока она не лишилась своей естественной красоты.

«Это выглядит просто ужасно», «С каждым днем все больше разочаровываюсь в Лере», «Некрасиво, дура дурой», «Слишком непропорционально», «Лечите голову пока не поздно», – пишут в комментариях.

Девушке все равно на негативное мнение поклонников. После коррекции фигуры она планирует активно работать над собой, чтобы сохранить результат.