Жена шеф-повара Ивлева показала пугающие кадры после операции на талии
Молодая супруга телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева продолжает совершенствовать свою внешность у косметологов и хирургов.
Валерия Куденкова, а ныне Ивлева, рассказала, что недавно сделала очередную пластическую операцию. В этот раз ей хирургически уменьшили талию.
30-летняя девушка призналась, что решилась на это не для того, чтобы похудеть. Она опубликовала в соцсетях шокирующие кадры, на которых продемонстрировала изменившиеся параметры.
«Сбылась мечта человека. Я сделала узкую талию! В корсете нужно ходить три месяца. Это до января. И уже тогда на наших любименьких Мальдивах я буду звездить своей новой талией. Еще я убрала диастаз. Очень крутые ощущения теперь, ощущаю, что все собрано и плотно. Теперь я от вас ничего не скрываю. Можно не прятаться и не снимать только лицо. Показываю все, как есть», – поделилась брюнетка в личном микроблоге.
Валерии сделали операцию по методу Кудзаева, она позволяет уменьшить объем талии на 6-10 сантиметров. Для этого надсекают и надламывают нижние пары ребер через надрезы на спине. Об этом пишут на сайтах медицинских центров.
Пользователи Сети не понимают, зачем молодая девушка в очередной раз легла под нож хирурга. Многие просят Валерию остановиться, пока она не лишилась своей естественной красоты.
«Это выглядит просто ужасно», «С каждым днем все больше разочаровываюсь в Лере», «Некрасиво, дура дурой», «Слишком непропорционально», «Лечите голову пока не поздно», – пишут в комментариях.
Девушке все равно на негативное мнение поклонников. После коррекции фигуры она планирует активно работать над собой, чтобы сохранить результат.