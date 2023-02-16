Жена Романа Костомарова рассказала, почему запретили пускать его маму в больницу

В последнее время все внимание прессы приковано к Роману Костомарову. 10 января стало известно о госпитализации Олимпийского чемпиона, с тех пор ежедневно появляются тревожные новости о его состоянии. Ситуация настолько обострилась, что прошел слух о запрете на посещение фигуриста для его мамы. Оксана Домнина впервые прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам возлюбленной Костомарова, Валентина Николаевна действительно сейчас не навещает сына, но это точно не из-за запрета. Выяснилось, что родительнице Романа очень тяжело видеть его в таком состоянии, поэтому было принято совместное решение: ради ее же здоровья лучше пока не приходить в палату к Костомарову.

«Мама очень переживает, ей крайне тяжело видеть Рому в таком состоянии, поэтому мы вместе с его братом приняли решение, что ей пока лучше не приезжать в больницу. Но этого точно никто не запрещает», — высказалась Оксана для издания «Аргументы и факты».

Ранее на связь с журналистами вышел лечащий врач Олимпийского чемпиона. Денис Проценко впервые назвал причину заболевания Костомарова. Подробности читайте в этой статье.