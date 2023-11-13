Жена Прилучного похвасталась букетом и поразмышляла о поле второго ребенка

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась букетом от супруга с цветами розового цвета. Она сочла это намеком на рождение дочери.

Размышлениями о поле второго ребенка Брутян поделилась в соцсетях. На это обратил внимание сайт «7Дней.ru».

Она считает, что супруг не случайно выбирает розовые оттенки – он надеется на рождение дочки.

«Павел, сам того не замечая, дарит в последнее время розовые корзины с цветами, а я тот человек, который верит в знаки», - призналась актриса.

В Сети сделали вывод о том, что Брутян находится в положении.

Напомним, что у Прилучного есть трое детей: двое от брака с актрисой Агатой Муцениеце и один общий с нынешней супругой. Они сыграли свадьбу в 2022 году, а в ЗАГС отправились спустя три месяца после знакомства. В апреле 2023-го у пары родился сын.

Ранее сообщалось, что Муцениеце подала в суд на Прилучного, требуя повысить размер алиментов. Она жаловалась, что с трудом оплачивает школу для двоих детей. В окружении актрисы говорили, что актер платил 100 тыс. рублей на детей, но и эти деньги Муцениеце получала не всегда. Потому артистка оказалась вынуждена подать в суд.