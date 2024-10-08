Жена Петросяна Татьяна Брухунова посетила винодельни на отдыхе в Кейптауне

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает наслаждаться отдыхом в Кейптауне. В Африку она отправилась вместе с подругами, а не с супругом и детьми, и женщины продумали себе культурную программу. Например, недавно они посетили винодельни.

В личном блоге Татьяна рассказала, что об африканских винодельнях «ходят легенды», и она, побывав там, поняла, почему. Брухунова осталась в восторге и от экскурсии, и от дегустации. На своей странице в социальной сети она показала, что им предоставили несколько видов вина, а также изысканные закуски к напитку.

К слову, когда Татьяна только сообщила о своей новой поездке, многие пользователи ее раскритиковали. У жены Петросяна маленькие дети, но при этом она не отказывает себе в путешествиях. Как считает Брухунова, это правильно. Она заявила, что у нее нет желания таскать за собой малышей. По ее словам, они еще не готовы к таким поездкам, поэтому им лучше оставаться дома.

Напомним, что о рождении дочери Брухунова и Петросян рассказали в 2024 году. Долгое время они предпочитали скрывать ее появление на свет, из-за этого возникли слухи, что Татьяна рожала не сама, а воспользовалась услугой суррогатной матери. Однако сама она это отрицает.

Ранее Татьяна Брухунова раскрыла ласковое прозвище Евгения Петросяна.