Жена Петросяна оставит его голодным в новогоднюю ночь

16:35, 23 декабря 2022
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Жена Петросяна оставит его голодным в новогоднюю ночьТатьяна Брухунова оставит Евгения Петросяна без сладкого
Евгений Петросян останется в новогоднюю ночь без еды
Король шуток встретит свой третий Новый год с молодой женой шампанским и мандаринами.
Пятая супруга знаменитого комика несомненно любит своего избранника. Но, похоже, держит его в черном теле.
Не понимаю я этой истории есть ночью, тем более в праздник!» - написала она в соцсетях.
И в самом деле, все эти салаты Оливье, фаршированные помидоры, икра, заливное, жаркое, не говоря уж про крепкие напитки – только губят наше тело и тупят мозг.
А потом начинаются упреки в плагиате, копирайтинге и заимствовании на интернет ресурсах.
Стало известно, что под приветственные слова Президента и бой часов Народный артист России выпьет бокал шампанского и закусит мандарином.