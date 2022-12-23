Жена Петросяна оставит его голодным в новогоднюю ночь

Евгений Петросян останется в новогоднюю ночь без еды

Король шуток встретит свой третий Новый год с молодой женой шампанским и мандаринами.

Пятая супруга знаменитого комика несомненно любит своего избранника. Но, похоже, держит его в черном теле.

Не понимаю я этой истории есть ночью, тем более в праздник!» - написала она в соцсетях.

И в самом деле, все эти салаты Оливье, фаршированные помидоры, икра, заливное, жаркое, не говоря уж про крепкие напитки – только губят наше тело и тупят мозг.

А потом начинаются упреки в плагиате, копирайтинге и заимствовании на интернет ресурсах.

Стало известно, что под приветственные слова Президента и бой часов Народный артист России выпьет бокал шампанского и закусит мандарином.