Жена Олега Газманова попала на видео в эротическом танце с молодым красавчиком
Красавице Марине Газмановой скоро 51.
Тем не менее, супруга певца до сих пор не гнушается участвовать в авантюрах.
Недавно в своем микроблоге Марина опубликовала видео, на котором исполняет соблазнительные танцевальные па, игриво извиваясь перед незнакомым молодым красавцем.
Короткий видеоролик получил должный резонанс.
Подписчики звёздной пары изумились: неужели страсти в семье Газманова накаляются?
Оказалось, разгадка весьма проста: Марина просто записалась на курсы бачаты и всего лишь демонстрирует в соцсетях приобретённые навыки.
Сам Газманов, к слову, не раз говорил, что вовсе не против того, что Марина соглашается на откровенные фотосессии и всячески привлекает к себе внимание.
Неудивительно, семидесятилетнему артисту наверняка нравится, как жена, несмотря на возраст, предложат блистать красотой.