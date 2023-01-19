Жена Олега Газманова попала на видео в эротическом танце с молодым красавчиком

Красавице Марине Газмановой скоро 51.

Тем не менее, супруга певца до сих пор не гнушается участвовать в авантюрах.

Недавно в своем микроблоге Марина опубликовала видео, на котором исполняет соблазнительные танцевальные па, игриво извиваясь перед незнакомым молодым красавцем.

Короткий видеоролик получил должный резонанс.

Подписчики звёздной пары изумились: неужели страсти в семье Газманова накаляются?

Оказалось, разгадка весьма проста: Марина просто записалась на курсы бачаты и всего лишь демонстрирует в соцсетях приобретённые навыки.

Сам Газманов, к слову, не раз говорил, что вовсе не против того, что Марина соглашается на откровенные фотосессии и всячески привлекает к себе внимание.

Неудивительно, семидесятилетнему артисту наверняка нравится, как жена, несмотря на возраст, предложат блистать красотой.