Жена Николаева сверкнула бедрами после бокала шампанского

Игорь Николаев и его жена Юлия отдыхают в Дубае и активно делятся этим с подписчиками. Раскрепощенный снимок Юлии недавно удивил поклонников.

Дело в том, что было непривычно видеть девушку в таком образе. Юлия сидит с бокалом в коротком белом платье, оголив ноги. Однако комментарии под кадром остались только положительными.

«Юля, вы словно ангел», «Такая милая красивая девочка рядом», - отметили поклонники.