11:41, 13 ноября 2022
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Жена Николаева сверкнула бедрами после бокала шампанского
Игорь Николаев и его жена Юлия отдыхают в Дубае и активно делятся этим с подписчиками. Раскрепощенный снимок Юлии недавно удивил поклонников.
Дело в том, что было непривычно видеть девушку в таком образе. Юлия сидит с бокалом в коротком белом платье, оголив ноги. Однако комментарии под кадром остались только положительными.
«Юля, вы словно ангел», «Такая милая красивая девочка рядом», - отметили поклонники.
Источник фото:freepik
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: