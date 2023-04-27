Жена Никиты Михалкова рассказала, что больше всего бесило ее супруга

Основательница благотворительного фонда «Русский силуэт», общественный деятель Татьяна Михалкова десятки лет носит на волосах кокетливый черный бант.

Стильный аксессуар венчает ее голову везде: дома, на пляже, на светских мероприятиях.

Экспресс газета рассказала о недавнем признании Татьяны Евгеньевны: бантик она подсмотрела в модном журнале.

В конце 60-х выпускница института иностранных языков им. Мориса Тореза увидела объявление о наборе манекенщиц и решила принять участие в конкурсе.

Здесь она была замечена Вячеславом Зайцевым, который пригласил девушку на работу в тогдашний Общесоюзный дом моделей. В те годы туда поступали редкие в СССР фэшн-журналы.

В одном из них Татьяна увидела снимок Коко Шанель с черным бантиком на голове.

Бантик так понравился девушке, что с тех пор стал неизменной деталью ее фирменного стиля.

Никиту Михалкова бантик раздражал. Он прятал, выбрасывал и даже сжигал атрибут. Но настойчивая супруга всякий раз заказывала себе новый.

В конечном итоге звездный режиссер смирился с причудой супруги. Которая, как уверяют, ни в чем другом ему не прекословит.