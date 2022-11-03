Жена Мартиросяна распахнула халат и похвасталась всеми своими прелестями
Жена Гарика Мартиросяна продемонстрировала миру идеальную фигуру
46-летняя светская тусовщица, известная своими откровенными и смелыми шутками, решила подарить подписчикам «немного красок в осеннюю ленту».
Фото прислано с одного из модных южных курортов и действительно вызывает яркие эмоции и мечты о лете.
По мнению друзей и поклонников, супруга резидента «Comedy Club » напоминает летящую бабочку.
А ее идеальная фигура возбуждает зависть куда более молодых женщин. Как в России, так и за рубежом.
Недавно Жанна поделилась своими ощущениями от «промежуточного возраста».
По ее мнению, женщина в это время готова заняться сексом на подоконнике, но не знает, куда убрать с него рассаду.
Надеемся, что в luxury-отеле, на фоне которого сделана фотография, цветы ставят только на балконы.
ФОТО: Ivanov Sergey/East News