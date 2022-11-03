Жена Мартиросяна распахнула халат и похвасталась всеми своими прелестями

Жена Гарика Мартиросяна продемонстрировала миру идеальную фигуру

46-летняя светская тусовщица, известная своими откровенными и смелыми шутками, решила подарить подписчикам «немного красок в осеннюю ленту».

Фото прислано с одного из модных южных курортов и действительно вызывает яркие эмоции и мечты о лете.

По мнению друзей и поклонников, супруга резидента «Comedy Club » напоминает летящую бабочку.

А ее идеальная фигура возбуждает зависть куда более молодых женщин. Как в России, так и за рубежом.

Недавно Жанна поделилась своими ощущениями от «промежуточного возраста».

По ее мнению, женщина в это время готова заняться сексом на подоконнике, но не знает, куда убрать с него рассаду.

Надеемся, что в luxury-отеле, на фоне которого сделана фотография, цветы ставят только на балконы.

ФОТО: Ivanov Sergey/East News