Жена Мамаева задержана в аэропорту Домодедово за контрабанду драгоценностей на 9.5 миллионов рублей

Вторая супруга одного из самых скандальных футболистов страны Павла Мамаева обожает путешествовать. В своем блоге она призналась, что к 37 годам побывала практически во всех крупных городах мира, от Парижа, Лондона и Нью-Йорка до Пекина, Гонконга и Сеула.

Однако недавняя поездка в Дубай обернулась для Надежды Санько большой неприятностью. Когда в начале января 2022 года она и Павел прилетели из Эмиратов и проходили зеленый коридор в аэропорту Домодедово, искушенные таможенники остановили молодую женщину и подвергли ее дополнительной проверке.

У Санько изъяли дорогой и, к сожалению, незадекларированный перстень, стоимостью почти в 10 млн рублей. Сумма неуплаченной пошлины таким образом составляла более 3 млн рублей. Супруга Мамаева попала под уголовное преследование, которое длилось почти год.

27 декабря Санько приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Сообщается, что перстень будет возвращен владелице после выплаты пошлины и штрафа.