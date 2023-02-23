Жена Кирилла Кяро подозревает его в нехорошей болезни

Популярному русско-эстонскому актёру Кириллу Кяро скоро будет 48.

Звезда многочисленных сериалов и кинофильмов сейчас проживает в Таллине, куда он переехал после пандемии коронавируса вслед за своей супругой.

Актёр редко дает интервью, предпочитая сохранять образ скрытого эстонского парня. Однако накануне праздника, Кирилл все же рассказал подробности семейной жизни журналистам издания Экспресс газета.

По словам Кяро, его жена Юлия говорит, что он страдает звёздной болезнью, хотя сам актер так не считает.

С другой стороны, Кирилл один из тех деятелей искусства, которые еще совсем недавно слёзно просили взять их в рекламу кошачьего корма, а сейчас не могут найти свободные несколько дней в перерывах между постоянными съемками.