Жена Игоря Николаева сообщила об отъезде из России: бросила больного мужа

Молодая жена композитора Игоря Николаева улетела из России. Юлия Проскурякова раскрыла в личном микроблоге свое местоположение. Об этом пишет Газета.Ru.

Избранница певца рассказала, что находится в Дубае. Юлия поделилась фотографиями с пляжа и показала, как начался ее день.

«Доброе утро», — написала артистка.

Проскурякова не раз рассказывала о том, что ей с семьей нравится отдыхать в ОАЭ, и они старались прилетать сюда хотя бы раз в год. Особенно приятно проводить время на солнечном курорте во время российских морозов.

Юлия не стала рассказывать, с кем проводит время. Но на кадрах Николаева видно не было. Подписчики девушки посчитали, что композитор не решился на авиаперелет после проблем с сердцем.

Напомним, что в сентябре 2023 года стало известно о госпитализации Николаева из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, певец перенес обширный инфаркт, поэтому ему потребовалось хирургическое вмешательство. Врачам удалось стабилизировать его состояние: спустя время Игоря отправили домой.

Недавно композитор сделал исключение и вышел на сцену. 63-летний артист появился в Рахманиновском зале Московской консерватории в белом пиджаке и в окружении близких. Поклонники обсуждали внешний вид мэтра. Он сильно похудел и прикрывал лицо волосами.