Жена Геннадия Хазанова избавилась от имущества в РФ на 250 млн вслед за мужем

Жена Геннадия Хазанова избавилась от имущества в России вслед за мужем. Злата Эльбаум продала коттедж и квартиры. Стоимость недвижимости оценивается на сумму, превышающую 250 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник, супруга актера избавилась от дома в деревне Фоминское в Троицке. Стоимость поместья составляет 120 млн. Также Эльбаум продала просторную квартиру в элитном поселке в Одинцовском районе Подмосковья за 33 млн. Недвижимость находилась через стенку от квартиры самого Хазанова. Оба объекта теперь принадлежат новым собственникам.

Также она вместе с мужем поровну делила право собственности на квартиру на Арбате, но супруги избавились от жилья. По информации источника, ее доля оценивалась более, чем в 100 млн.

Напомним, Хазанов и Эльбаум поженились в 1970 году, у возлюбленной артиста израильское гражданство, она живет в Тель-Авиве. При этом у нее есть ИП, зарегистрированное в РФ с 2012 года.

Ранее 79-летний Геннадий Хазанов продал 5 объектов недвижимости в России почти на млрд. У него практически не осталось имущества в РФ, но сохраняются два бизнеса и высокая должность. Подробности читайте в этой новости.