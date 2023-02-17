Жена футболиста Кержакова получила 150 млн рублей от неизвестного ухажера

29-летняя телеведущая и блогер Милана Тюльпанова прожила вместе с звездой «Зенита» Александром Кержаковым пять лет.

После скандала паре пришлось расстаться.

Недавно, отвечая на вопрос о самом дорогом подарке в жизни, Тюльпанова заявила, что однажды получила невероятно крупную сумму денег.

Случилось это прямо в тот период жизни, когда она готовила бумаги для развода со спортсменом.

Неизвестный поклонник внезапно прислал ей ни много ни мало 150 млн руб.

Удивлённым подписчикам имя мужчины (девушка уточнила, что это был представитель сильного пола) Милана рассекречивать не взялась.

Как сообщает издание «Monavista» после развода, бывший супруг был обязан выплачивать семье алименты на содержание сына, что, впрочем, исправно и регулярно делал.

Однако сумма в официальных документах значилась совсем небольшая – чуть больше десяти тысяч рублей.