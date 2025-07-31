Жена Дмитрия Диброва после измены с мужем подруги собирает деньги с подписчиков. Полина разместила пост с предложением о встрече в соцсети.

Дмитрий и Полина Дибровы угодили в скандал. В Сети появились слухи об измене модели с другом семьи. Предполагаемым избранником Полины стал Роман Товстик, у которого шестеро детей. Примечательно, что скандал уже прокомментировали Роман, объявивший о разводе с подругой модели, и его экс-возлюбленная, написав пост о пережитом предательстве. Сама Диброва по-прежнему не комментирует ситуацию, при этом в ее соцсети появилась публикация, в которой она пригласила подписчиц на бранч. К слову, чтобы провести время с Полиной, нужно заплатить 5 тысяч.

Подписчики осудили модель, решившую заработать на разводе.

«Оказалась опасной акулой, беспринципной, безнравственной. Вызывает только отвращение», — написали фолловеры.

Однако были и те, кто встал на защиту модели, заявив, что не стоит лезть в чужую жизнь.

Ранее стало известно, как Дмитрий Дибров отреагировал на измену жены с другом семьи. Подробности читайте в этой новости.