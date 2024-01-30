Жена Александра Малинина раскрыла секрет стройности

Жена Александра Малинина призналась, что худеет по системе Анастасии Решетовой. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог Эммы.

В соцсети Малинина рассказала, что помогает ей сохранять стройность фигуры. Как выяснилось, она придерживается интервального голодания, как и Анастасия Решетова и Стас Михайлов.

Кроме того, Эмма считает, что здоровая еда также поддерживает стройность. По словам знаменитости, ресторанные повары не думают о вреде соли и сахара, поэтому насыщают ими свои блюда.

«Салаты и бульоны — мастхэв, когда хочешь хорошо выглядеть без прибавки в весе и без голодания. Хотя я работающий человек, стараюсь готовить сама, а в ресторанах очень осмотрительна и ем редко», — высказалась Малинина.

Эмма уточнила, что питается всего 2 раза в день. В 10 утра у нее завтрак, в 18 — «обед-ужин». В перерывах между приемами пищи она пьет воду или настои из имбиря.

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