Ждёт внутреннего щелчка: Митя Фомин готовится стать отцом

Некогда знаменитый на всю страну лидер группы «Hi-Fi», автор нетленного хита «Всё будет хорошо» рассказывает о своих переживаниях редко.

Из-за малого количества интервью, данных им за последнее время, немногие знают о том, как он живёт и каким видит своё будущее.

Разговорить артиста удалось журналистке Алёне Жигаловой, ведущей авторское YouTube шоу «Алёна Блин».

Митя Фомин, гость её последней передачи, внезапно разоткровенничался не на шутку.

В частности, певец признался, что готов стать отцом, однако, поскольку ни официальной, ни гражданской жены у него никогда не было, вполне готов рассмотреть ребёнка от суррогатной матери.

Тем не менее, Фомин подчеркнул, что всегда выступал за традиционные ценности и в глубине души считает, что у ребёнка должна быть мать. «Я вырос в полной семье. Мои родители прожили вместе 50 лет», — сказал он журналистке.

По словам Фомина психологически к отцовству он уже готов, однако до сих пор ждёт какого-то «внутреннего щелчка».

Артист верит, что отыщет женщину, которая будет с ним не из-за его статуса, а по любви и станет матерью его ребёнка. «Знаю, что сам стану хорошим отцом, верным другом и партнёром, — заметил артист в шоу Жигаловой.