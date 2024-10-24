«Ждала предложение, но не получила»: певица Mona о поездке в Париж с Джараховым

Певица Mona рассказала на Like Party «Девичник» о поездке в Париж с возлюбленным Эльдаром Джараховым и мечтах. Вместе с другими артистками девушка спела на знаменитой вечеринке Like FM и объяснила, каким видит свой идеальный девичник.

«Было бы очень много девочек, с которыми я общаюсь. И 100% тематический – что-то такое магическое, женское, чакровое. А, возможно, эстетика Парижа», – рассказала она.

Звезда призналась, что как раз вернулась из этого романтичного города. Несмотря на предостережения друзей, ей очень понравилась поездка.

«Я мечтала увидеть Париж, и мечтала его увидеть таким, каким я всегда себе его представляла. И все мои друзья говорили, это помойка, тебе там не понравится, все твои мечты разрушатся. Нет, ничего не разрушилось, это невероятно красивый город, лучше Москвы, конечно, ничего нет, но Париж – второе место абсолютно», – пояснила девушка.

Не так давно Mona перестала скрывать отношения с певцом и блогером Эльдаром Джараховым. Влюбленные были в столице Франции, где очень часто делают предложения руки и сердца. Певица призналась, что это ей близко.

«Скажу больше, я ждала предложение в Париже, но я его не получила, буду ждать еще пока что. Там Navai (певец, – прим. ред.) тоже Эльдара уже обрабатывает, говорит, со сроками запаздываешь», – поделилась девушка на вечеринке Like FM.

Артистка рассказала, что они уже познакомились с родителями друг друга и остались под хорошим впечатлением. Девушка также сделала неожиданное признание о мечте.

«Да, ребенок», – коротко ответила она.

На музыкальном событии был практически весь цвет женского звездного community – Клава Кока, bearwolf, Ольга Серябкина, IOWA, Мари Краймбрери, DAASHA, VENERA, Тося Чайкина, ALMARY, KATERINA, ASAMMUELL, Асия.