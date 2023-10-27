Жаждущий денег Галкин* анонсировал концерты в 12 городах Израиля

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) собирается дать 16 концертов в 12 городах Израиля. В такое неспокойное время муж Аллы Пугачевой планирует заработать денег на своем юморе. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

Журналисты обратили внимание, что шоумен не сидит без работы. Он активно гастролирует и даже в Израиле планирует дать множество концертов.

«Тут и Иерусалим, и Тель-Авив, и без конца обстреливаемые во время обострения палестино-израильского конфликта города Ашдод и Ашкелон», – отмечает источник.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, почти все билеты на выступления комика проданы. Пришлось даже организовать дополнительные концерты. Желающим послушать речи супруга Примадонны придется отдать за билет около 9 тысяч рублей.

Напомним, что Алла Пугачева получала в России приличную пенсию, а вот в Израиле на это не рассчитывает. По закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. Если этого не было, то есть возможность получать только пособие по старости.

Ранее подруга Пугачевой рассказала о тайной связи певицы с Россией.

*признан иностранным агентом в России