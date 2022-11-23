Жасмин поразила поклонников роскошным декольте

На недавней музыкальной премии Са́ра Льво́вна, более известная российскому слушателю под сценическим псевдонимом Жасмин, появилась в невероятно откровенном наряде.

Жюри наградила артистку премией за музыкальную композицию «Отражения», которую Жасмин записала недавно в дуэте с певцом Эмином Агаларовым.

Присутствующим пришелся по вкусу наряд певицы. Девушка предстала в обтягивающем черном платье с невероятно глубоким, подчеркивающим ее формы, декольте.

У журналистов и присутствующих церемонии появилась возможность по достоинству оценить внушительный размер ее бюста.

Казалось, Жасмин едва смогла вместить свои формы в платье.