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22:24, 23 ноября 2022
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Жасмин поразила поклонников роскошным декольте

Жасмин поразила поклонников роскошным декольте

На недавней музыкальной премии Са́ра Льво́вна, более известная российскому слушателю под сценическим псевдонимом Жасмин, появилась в невероятно откровенном наряде.

Жюри наградила артистку премией за музыкальную композицию «Отражения», которую Жасмин записала недавно в дуэте с певцом Эмином Агаларовым.

Присутствующим пришелся по вкусу наряд певицы. Девушка предстала в обтягивающем черном платье с невероятно глубоким, подчеркивающим ее формы, декольте.

У журналистов и присутствующих церемонии появилась возможность по достоинству оценить внушительный размер ее бюста.
Казалось, Жасмин едва смогла вместить свои формы в платье.

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