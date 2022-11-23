22:24, 23 ноября 2022
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Жасмин поразила поклонников роскошным декольте
На недавней музыкальной премии Са́ра Льво́вна, более известная российскому слушателю под сценическим псевдонимом Жасмин, появилась в невероятно откровенном наряде.
Жюри наградила артистку премией за музыкальную композицию «Отражения», которую Жасмин записала недавно в дуэте с певцом Эмином Агаларовым.
Присутствующим пришелся по вкусу наряд певицы. Девушка предстала в обтягивающем черном платье с невероятно глубоким, подчеркивающим ее формы, декольте.
У журналистов и присутствующих церемонии появилась возможность по достоинству оценить внушительный размер ее бюста.
Казалось, Жасмин едва смогла вместить свои формы в платье.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://actualnews.org/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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