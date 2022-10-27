Жанна Эппле лишится своей квартиры
Заслуженная артистка РФ задолжала подруге 12,5 млн рублей. И в начале ноября предстанет перед судом.
Двенадцать лет назад Эппле уже оказывалась на улице.
После скандального развода с режиссером Ильёй Фрэзом, тот указал Жанне и двум своим детям, Потапу и Ефиму, на дверь.
Тогда же артистка театра им. Станиславского взяла кредит на покупку собственной квартиры. А кроме того, одолжила у приятельницы 24 тысячи евро.
Банку деньги вернула, приятельнице начала было отдавать, но потом, когда курс начал расти, по совету искушенных друзей, позабыла.
Да и расписка о займе вроде как устарела.
Теперь память придется освежить на судебном процессе в Тверском районном суде, где на 11 ноября намечено первое слушание.
Если иск будет удовлетворен, а накоплений не хватит – Эппле может потерять свою нынешнюю квартиру.
ФОТО: Kashaev Pavel/East News