Жанна Эппле лишится своей квартиры

Заслуженная артистка РФ задолжала подруге 12,5 млн рублей. И в начале ноября предстанет перед судом.

Двенадцать лет назад Эппле уже оказывалась на улице.

После скандального развода с режиссером Ильёй Фрэзом, тот указал Жанне и двум своим детям, Потапу и Ефиму, на дверь.

Тогда же артистка театра им. Станиславского взяла кредит на покупку собственной квартиры. А кроме того, одолжила у приятельницы 24 тысячи евро.

Банку деньги вернула, приятельнице начала было отдавать, но потом, когда курс начал расти, по совету искушенных друзей, позабыла.

Да и расписка о займе вроде как устарела.

Теперь память придется освежить на судебном процессе в Тверском районном суде, где на 11 ноября намечено первое слушание.

Если иск будет удовлетворен, а накоплений не хватит – Эппле может потерять свою нынешнюю квартиру.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News