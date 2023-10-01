«Жаба задушила»: Наталия Власова рассказала, почему поссорилась с подругой Еленой Ваенгой

Наталия Власова рассказала о ссоре с подругой Еленой Ваенгой, об этом сообщает телеканал НТВ.

В программе «Секрет на миллион» певица Власова призналась, что еще на пике своей карьеры перестала общаться с Еленой Ваенгой. Звезды долгое время дружили и вместе делали карьеру певиц. Однако после выхода хита «Ты у моих ног», который Ваенга раскритиковала, их общение прекратилось.

«Она когда услышала песню, говорит: „Куплеты такие необычные, а припевы — так себе“. Но я видела, что она часто ее слушала, я понимала, что, наверное, в глубине души больше нравится, чем не нравится. После этого Лена постепенно стала из моей жизни пропадать», — рассказала Власова.

Она вспомнила, что несколько раз приглашала подругу на свои концерты, но все выступления коллеги Ваенга игнорировала. Когда Наталию Власову пригласил в Москву известный продюсер Сергей Карвальский, она поспешила сообщить радостную новость Елене Ваенге. Это был последний звонок, на который ответила звезда.

«Больше Лену я не слышала и не видела, я долго думала, что там что-то семейное, поэтому она не выходит на связь. Года через три она мне неожиданно позвонила и сказала: „Прости, Натаха, жаба задушила“», — рассказала Власова.

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