«Зепюр не пускает?»: Павел Прилучный не пришел на день рождения сына

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. За долгие годы брака молодые люди стали родителями двух прекрасных детей, но, увы, любовь им не удалось сохранить. Теперь каждый из них живет своей жизнью: Агата успешно развивает карьеру, а Павел обрел новое счастье с молодой супругой. Тем не менее экс-возлюбленные по-прежнему продолжают общение по поводу воспитания наследников. Недавно у Тимофея Прилучного состоялся день рождения, и Агата активно делилась кадрами с детского торжества. К слову, внимательные пользователи сети не обнаружили на них звездного отца.

Публика задалась вопросом: «Это Муцениеце специально скрывает экс-супруга от посторонних глаз, или Прилучный действительно проигнорировал праздник сына?». Многие фолловеры не стали дожидаться комментария от Агата и сразу же накинулись с осуждениями на актера.

«"Где же папа? Даже торт не вынес ребенку", "Прилучный все снимается, что ли, или Зепюр не пускает"» — негодует публика.

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