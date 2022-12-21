«Здесь уже созрели апельсины»: после очередного скандала Галкин* сообщил о новом местоположении

Уже долгое время супруг Аллы Пугачевой вместе с семьей проживает в Израиле. Тем не менее страсти вокруг звездной пары не утихают. Совсем недавно появилась новость о том, что Максим и Алла Борисовна получили израильское гражданство незаконным способом. Поговаривают, знаменитостей могут изгнать из страны. После очередного громкого скандала Галкин* впервые вышел на связь.

В своей социальной сети мужчина сделал видеообзор на местные красоты. По словам юмориста, в Израиле сейчас хорошая погода и даже созрели апельсины. Кроме того, Максим сообщил, что совсем скоро он изменит свое местонахождение. Подобное заявление очень заинтриговало публику.

«Хотел бы вам сказать, что в феврале я буду в Баку и Стамбуле с сольными концертами», — поделился планами возлюбленный Аллы Борисовны.

Видимо, звездной паре удалось удалить проблему с гражданством, поэтому супруги не планируют покидать страну на долгое время.

Ранее в Сети появилось фото пропавшей Анжелики Варум. Девушка запечатлена на снимке с влиятельным мужчиной. И речь идет не про Леонида Агутина. Подробности читайте в этой статье.