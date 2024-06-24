«Зависть к молодой крови»: внучатая племянница Надежды Бабкиной об отказе певицы признать родство

Начинающая певица Ксения Аверьянова, называющая себя внучатой племянницей Надежды Бабкиной, пожаловалась на знаменитую родственницу. По ее словам, исполнительница хита «Шумел камыш» с детства препятствовала ее карьере и советовала никогда не петь.

Аверьянова выразила уверенность, что причина неприязни к ней Бабкиной — выбор музыкальной карьеры.

«Возможно, какая-то зависть к молодой крови. Возможно, потому что не пошла по ее стопам в русское-народное», — заявила Ксения в эфире шоу «Искры летят».

При этом сама Надежда Бабкина ранее от родственницы открестилась, заявив, что не знает никакую Ксению Аверьянову. Артистка пояснила, что у нее есть трое внуков и сын.

В ответ на это Ксения призналась, что действительно не приходится Бабкиной кровной родственницей, но знакома с ней с детства.

«Моя родная тетя замужем за ее сыном Данилой, а ее внуки приходятся мне братом и сестрами, которых я очень люблю», — пояснила Аверьянова.

Комментируя отказ певицы признать родство, Ксения отметила, что Надежда Бабкина «в год семьи отказалась от семьи».

Ранее Ксения Аверьянова лишилась работы на известном телеканале. Также родственница Бабкиной не стала скрывать, что «с музыкой все плохо» и «здоровье трещит по швам». Аверьянова в разводе и воспитывает двоих детей.