Завещал другу все имущество: звезда 90-х Профессор Лебединский начал готовиться к смерти

Певец Профессор Лебединский начал готовиться к смерти и опубликовал завещание. Дойти до адвоката исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» не в состоянии. Все имеющееся имущество он завещал другу, который, по словам музыканта, не давал умереть последние 4 года.

Известно, что Лебединский живет в США – но у него почти нет денег, зато появились огромные долги. Певец боится, что не сможет их отдать до смерти.

«Если я не смогу отдать долги до своей смерти, если что-то со мной случится раньше, я завещаю все мое имущество, все мои авторские права, включая музыку, тексты песен, стихи, публицистику, музыкальное и другое видео, а также все фотоматериалы моему другу Василию Мельникову, который не давал мне умереть последние четыре года и поддерживал материально», - говорится в публикации Лебединского в Telegram-канале.

Вместе с имуществом к другу, по всей видимости, могут отойти и долги музыканта. Певец заявил, что для погашения долгов можно будет продать имущество. Вероятно, этим тоже придется заниматься приятелю.

Ранее бывшая жена Лебединского заявила об отсутствии сочувствия к нему. По словам женщины, певец выгнал ее из дома с годовалым ребенком. Она уверена: артист получил по заслугам за все. Жалости к нему экс-жена не испытывает.