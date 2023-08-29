Завершились съемки ромкома «Блеск» с Ларисой Долиной

В Стамбуле завершились съемки сериала Иви «Блеск», одну из главных ролей в котором исполнила звезда джаза Лариса Долина. Также в проекте приняли участие Саша Бортич, Кирилл Кяро, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие.

Сюжет ромкома рассказывает историю петербурженки Ани и потомка знатного османского рода Серкана. Жизнь обоих превращается в одну большую аферу, и им приходится решать: использовать ли ложь для достижения своих целей или же все-таки выбираться из этой «паутины».

Режиссером сериала стала Мария Агранович, шоураннером проекта — Маруся Трубникова. Продюсерами выступили Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Эльмира Айнулова и Мария Журомская, креативным продюсером — Инна Оркина-Сексте. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, на Балтике, а также в Стамбуле.

«Мне всегда очень интересно пробовать себя на съемочной площадке в качестве драматической актрисы — такая возможность выпадает редко, так как в основном мне предлагают роли, где нужно петь. Моя героиня в «Блеске» похожа на меня характером, поэтому то, как я представляла эту роль, во многом сошлось с тем, как видела ее режиссер Мария Агранович», - поделилась Лариса Долина.