Заставила поклонников поволноваться: певицу Славу застали за запретным занятием

Недавно певица Слава (Анастасия Сланевская) поехала на Мальдивы, чтобы поправить свое здоровье и отдохнуть. Женщина набрала в путешествии семь килограммов, но это ее не совсем беспокоит. На фоне конфликта с хирургом Тимуром Хайдаровым артистка начала злоупотреблять едой и спиртным, и это беспокоит ее фанатов.

Накануне певица похвасталась на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее завершился большой октябрьский тур. Однако артистка все равно планирует выступать с концертами.

После выступления певица отдыхала в номере и смотрела телевизор. Она сообщила поклонникам, что завтра утром у нее самолет и нужно время, чтобы вернуться в норму после гастролей.

Просмотр проходил вместе с гастрономическими изысками. Певица показала небольшой столик, заставленный угощениями. Она решила себя побаловать копчеными деликатесами, маринованными овощами и тарелкой супа.

«Сегодня все съем», — написала она.

Позже артистка пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она отметила, что у нее болит спина, беспокоит кашель. Также у артистки постоянно кружится голова.

«Бабка на пределе», — написала Слава.

Ранее певица Слава пожаловалась на старость после забытых слов на концерте в Нижневартовске.