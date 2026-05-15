Застала психолога наедине с Веником: Анастасия Сиваева вернулась к роли Даши в «Папиных дочках»

Анастасия Сиваева прославилась благодаря роли Даши Васнецовой в культовом семейном сериале «Папины дочки», который выходил с 2007 по 2013 год. Позже вышло продолжение под названием «Папины дочки. Новые», где актриса также приняла участие.

В новом сезоне зрители увидят звёздный состав оригинального проекта. Вместе с Сиваевой на площадку вернулись Филипп Бледный, Тимофей Кочнев, Александр Олешко, Виталия Корниенко, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов и Нонна Гришаева. К актёрскому ансамблю присоединилась новая героиня — психолог Татьяна в исполнении Ксении Тепловой.

По сюжету шестого сезона Дашу ждёт серьёзное испытание. Героиня Сиваевой застанет психолога Татьяну наедине с Веником, что приведёт к конфликту.

После этого Даша снова попытается сбежать.

Напомним, первый сезон продолжения «Папины дочки. Новые» вышел в 2017 году. С тех пор проект регулярно радует поклонников новыми сериями, собирая перед экранами многомиллионную аудиторию. Сериал рассказывает о жизни многодетного отца Сергея Васнецова и его пяти дочерей, которые постоянно попадают в комичные и трогательные ситуации.