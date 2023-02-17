Заслуженный тренер Тамара Москвина перенесла операцию и находится в больнице

В отечественном фигурном катании осталось не так много выдающихся тренеров, которые воспитали не одно поколение чемпионов. Среди таких монументальных фигур находятся Алексей Мишин, Татьяна Тарасова и Тамара Москвина. Вот почему все любители данного вида спорта с особым трепетом и уважением относятся к этим личностям. Однако совсем недавно появились тревожные новости.

На связь с изданием ТАСС вышла Тамара Николаевна и сообщила о своем нахождении в больнице. Что конкретно случилось — 81-летняя женщина не стала уточнять.

«Вчера прошла операция, диагноз позвольте не уточнять. Чувствую себя прекрасно», — высказалась Москвина.

Напомним, что спортсмены Тамары Николаевны являются сильнейшими не только в России, но и во всем мире. Под ее руководством тренируются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие Олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и чемпионами Европы.

Редакция Passion. Ru желает Заслуженному тренеру скорейшего восстановления!

Ранее сообщалось о том, что 46-летнему Роману Костомарову установили дренаж из-за проблем с почками. Подробности читайте в этой статье.