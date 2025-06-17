Заслуженный артист России Николай Добрынин не выплатил налоговой 660 тыс. рублей

Заслуженный артист России Николай Добрынин задолжал налоговой службе 660 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как пишут авторы канала, звезда «Сватов» обладает квартирой в Москве, а именно в районе Покровское-Стрешнево, площадью всего 50 квадратных метров и стоимостью порядка 14 миллионов рублей. Также в одном из недавних интервью Добрынин признался, что когда-то купил участок земли на Украине, однако так и не успел построить там дом. К слову, в 2016 году актер попал в украинский санкционный список из-за посещений Крыма.

По мнению экспертов в области налогового права, из-за долгов перед налоговой размером более 500 тысяч рублей у заслуженного актера могут возникнуть проблемы с выездом за границу, а его имущество может быть арестовано.

Николай Добрынин, который сегодня живет и работает в столице, известен зрителю по работе в таких проектах, как сериалы «Молодежка», «Против всех», ремейке фильма «Кавказка пленница», и многих других.

Ранее мы писали о том, как налоговая заблокировала российские счета солиста Little Big Ильи Прусикина* (признан иноагентом на территории РФ).