Заработок стилиста Сергея Зверева сократился с 33 до 5 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Официально Сергей Зверев не владеет бизнесом - у него даже нет ИП. Раньше стилист владел долями в четырех компаниях - так, у Зверева были парикмахерские, магазин и многопрофильное агенство. Однако все эти компании сейчас не работают.

Как удалось выяснить журналистам, вероятнее всего, Зверев ведет бизнес через своего продюсера Александра Маркина. Он владеет компанией ООО «Марс». Согласно публичным данным, в 2023 году выручка организации составила 33 миллиона рублей, а в 2024 всего 5 миллионов рублей.

Сергей Зверев также владеет двумя квартирами на Тверской улице в Москве стоимостью 30 и 40 миллионов рублей, а также трехкомнатной квартирой на Дмитровском шоссе.

Ранее мы писали о том, что сын Сергея Зверева пожаловался на жизнь в сарае после выписки отцом из квартиры.