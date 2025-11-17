«Зарабатываю значительно больше»: певец Олег Газманов признался, что не думает о гонорарах

Певец Олег Газманов признался, что никогда всерьез не задумывался о гонорарах. На мероприятии «Радио Шансон» артист пообщался с журналистами и объяснил, что не ставил себе целью жить только на пенсию. Видео опубликовал Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнителя, когда-то он решил, что будет заниматься только тем, что ему нравится. И сейчас он зарабатывает «значительно больше, чем пенсия».

«И я вообще никогда не думал о гонорарах, никогда. И не думал, будет ли песня хитовой или нет. Я просто делал то, что мне нравится. Я решил, что буду встречаться с людьми, с которыми мне интересно, ходить только в те рестораны, где мне вкусно, надевать только то, в чем мне удобно, а не модно. Петь песни и сочинять стихи», — высказался певец.

В начале октября стало известно, что Олег Газманов снизил свой гонорар почти в два раза из-за отсутствия заказов. Ему пришлось уменьшить ценник с 7 до 4 миллионов рублей через месяц после того, когда его не пригласили даже на день полиции.

