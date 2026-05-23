«Запомните нас красивыми и чистыми»: Ася Борисова опубликовала трогательное фото с Башаровым после скандала в шоу

Об этом сообщает издание StarHit.

38-летняя Ася Борисова и Марат Башаров пришли на второй сезон реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!», чтобы показать зрителям заботливую сторону актёра. В первой серии пара демонстрировала идиллию: Борисова называла партнёра «мой зайчик», он носил её на руках. Но во второй серии произошла резкая перемена.

Башарову не понравилось, с каким сочувствием Ася отнеслась к сопернику по проекту. Актёр устроил публичную сцену ревности, накричав на возлюбленную перед камерами.

«Ты несёшь чушь! Услышь себя!» — кричал на девушку Башаров. На вопрос, почему он так реагирует, актёр ответил: «Ревную потому что!»

Борисова расплакалась от публичной агрессии партнёра. Видео перепалки появилось в Сети и вызвало бурное обсуждение.

После скандала Ася опубликовала в социальных сетях профессиональную фотосессию с Башаровым, подписав снимки: «Запомните нас красивыми и чистыми».

Марат Башаров известен скандальными историями с бывшими жёнами. Участие в реалити-шоу стало попыткой актёра реабилитироваться после обвинений в домашнем насилии и доказать публике, что он исправился. Однако съёмки продемонстрировали обратное.