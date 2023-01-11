«Заподозрила Эдварда Каллена»: после укуса змеи Анна Хилькевич вышла на связь

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили провести новогодние праздники в теплых странах. Не стала исключением и Анна Хилькевич, которая сейчас вместе с семьей находится на Бали. Отдых актрисы омрачился неприятным случаем: совсем недавно девушка сообщила, что испытывает плохое самочувствие. Причиной этого является укус змеи. Сегодня знаменитость вновь вышла на связь и раскрыла подробности произошедшего.

Анна считала, что встреча человека с опасным животным или ядовитым насекомым может произойти только в фильмах. Вот почему девушка испытала настоящий шок, когда подобное произошло с ней.

«Я настроилась на духовный ретрит, но меня укусила змея. А самое обидное, что я даже не увидела, как она это сделала — никакого экшена», — высказалась актриса.

К счастью, Хилькевич поспешила успокоить поклонников и сообщила, что она пострадала не от змеи, а от насекомого. Разобраться в ситуации знаменитости помогли местные жители.

«Да, после ночи на вилле у меня появились на руке три точки, похожих на укус. Было бы два — заподозрила бы Эдварда Каллена, но, увы! Укус шел в комплекте с небольшой усталостью и странным состоянием. Но в местной аптеке мне сказали, что это точно укус насекомого, который не несет опасности для организма», — сообщила Анна.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на эту новость и очень обрадовались тому, что для их любимой актрисы опасность миновала. Сама же девушка считает: случившееся с ней является проверкой от Вселенной!

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