«Записали специально»: как показанное в программе Малахова предсмертное видео с Гришечкиным попало в Сеть

Видео, на котором актер Вячеслав Гришечкин обращается к бывшей невесте Диане Бичаровой, попало в Интернет с его разрешения. Напомним, в ролике, показанном в программе ведущего Андрея Малахова, артист сожалел о расставании и признавался в любви, а также желал счастья с другим мужчиной.

Подробности сообщил сайт Kp.ru.

Издание узнало, что запись сделали задолго до смерти. Зачем был записан ролик, Бичарова объяснила следующим образом: «Когда я выходила замуж, мы специально записали этот ролик, чтобы ни у кого не осталось вопросов, что Слава в курсе моего замужества».

Она отметила, что столкнулась с критикой после публикации видео: женщину обвинили в бесчеловечности. Бывшая невеста актера утверждает: она никогда бы не выложила видео без предупреждения.

Бичарова «не знала», что видео назовут предсмертным и назвала это возможной ошибкой.

Ранее сообщалось, что прах актера не могут захоронить больше месяца. Прошло 40 дней, похоронами занималась дочь Гришечкина. Говорилось, что задержка возникла из-за переговоров по поводу возможности захоронить актера рядом с женой на Новодевичьем кладбище.