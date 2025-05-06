«Запись утеряна»: поэт Шаганов рассказал о песне, предназначенной для Шатунова

Поэт Шаганов рассказал, что песня «Тучи» была написана для Юрия Шатунова. Об этом сообщает Kp.ru.

Мало кто знает, но популярная песня «Тучи», которую сейчас исполняет группа Иванушки International, на самом деле писалась для Юрия Шатунова. Автор стихов Александр Шаганов объяснил, что в оригинальной песне звучал другой мотив.

«Там был такой незамысловатый, естественно, другой мотив. Это такой мотив, который называется городской фольклор», — заявил он.

По словам Шаганова, Шатунов успел записать демо-версию песни, но запись, увы, утеряна.

«И Шатунов в своем режиме исполнил. И мы записали демо в студию. То есть исполнение „Туч“ потеряно. Я ищу. Но запись утеряна», — добавил поэт.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. У артиста остановилось сердце.

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