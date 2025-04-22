Занесли инфекцию при операции: 90-летняя актриса Наталья Фатеева рассказала о самочувствии

90-летняя актриса Наталья Фатеева рассказала о самочувствии. В конце 2024 года звезда фильма «Три плюс два» сообщила, что у нее нашли коксартроз, народная артистка РСФСР перенесла две операции, в ходе одного из вмешательств занесли инфекцию. Фатеева передвигалась на костылях.

Издание «Абзац» узнало о состоянии знаменитости. Фатеева рассказала, что творческих планов уже нет – не тот возраст, но и сообщения о неважном самочувствии – всего лишь слухи.

«Не стоит верить всяким слухам о моём плохом здоровье. У меня всё абсолютно нормально. Я живу полной жизнью, у меня нет свободного времени», - поделилась с журналистами Фатеева.

В декабре она сломала ключицу, после чего долго восстанавливалась. Издание пишет, что актриса живет с помощницей, а с детьми и внуками не поддерживает отношения. Артистка рассказывала, что после операции на тазобедренном суставе ходит на костылях – они ограничивают в передвижении, от съемок Фатеева вынуждена отказываться.

Ранее актриса делилась, что получает пенсию в размере 36 тыс. рублей.